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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1765 года. Новодел. Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел. Без знака монетного двора

Аверс монеты - 1 копейка 1765 года Новодел Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1765 года Новодел Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: AB Philea & Myntkompaniet

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 31 - 32 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1765
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1765 года. Новодел. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 686 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 4400 PLN. Торги состоялись 25 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1765 на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Россия 1 копейка 1765 на аукционе Goldberg - January 31, 2024
Продавец Goldberg
Дата 31 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
700 $
Цена в валюте аукциона 700 USD
Россия 1 копейка 1765 на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Россия 1 копейка 1765 на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
365 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Россия 1 копейка 1765 на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1765 на аукционе Империя - July 8, 2021
Продавец Империя
Дата 8 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1765 на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Россия 1 копейка 1765 на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1765 на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Россия 1 копейка 1765 на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1765 на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Россия 1 копейка 1765 на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1765 на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Россия 1 копейка 1765 на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1765 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 12, 2016
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1765 на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 1 копейка 1765 на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS61
Цена
Россия 1 копейка 1765 на аукционе New York Sale - January 7, 2016
Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1765 на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1765 на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия 1 копейка 1765 на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность MS62
Цена
Россия 1 копейка 1765 на аукционе Империя - February 21, 2015
Продавец Империя
Дата 21 февраля 2015
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1765 на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1765 на аукционе Heritage - January 6, 2014
Россия 1 копейка 1765 на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1765 на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1765 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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