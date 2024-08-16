Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1765 года. Новодел. Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел. Без знака монетного двора
Фотография: AB Philea & Myntkompaniet
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 31 - 32 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 копейка
- Год 1765
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1765 года. Новодел. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 686 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 4400 PLN. Торги состоялись 25 апреля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Goldberg
Дата 31 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
700 $
Цена в валюте аукциона 700 USD
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
365 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 8 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1765 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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