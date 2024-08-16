1 копейка 1765 года. Новодел. Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1765 года. Новодел. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 686 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 4400 PLN. Торги состоялись 25 апреля 2020.

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