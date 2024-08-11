Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1763 года. Новодел. Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел. Без знака монетного двора

Аверс монеты - 1 копейка 1763 года Новодел Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1763 года Новодел Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 25 - 28 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1763
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1763 года. Новодел. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1690 проданному на аукционе Numisbalt за 2400 EUR. Торги состоялись 18 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Goldberg (1)
  • Heritage (1)
  • New York Sale (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (1)
  • Rauch (1)
  • Александр (1)
  • Имперская монета (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 1 копейка 1763 на аукционе Goldberg - January 31, 2024
Продавец Goldberg
Дата 31 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
1600 $
Цена в валюте аукциона 1600 USD
Россия 1 копейка 1763 на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
2697 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Россия 1 копейка 1763 на аукционе Rauch - February 21, 2021
Продавец Rauch
Дата 21 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1763 на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1763 на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 1 копейка 1763 на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
Россия 1 копейка 1763 на аукционе Heritage - April 29, 2019
Россия 1 копейка 1763 на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1763 на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1763 на аукционе Александр - December 15, 2012
Россия 1 копейка 1763 на аукционе Александр - December 15, 2012
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2012
Сохранность MS60
Цена
Россия 1 копейка 1763 на аукционе New York Sale - January 5, 2012
Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1763 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1763 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск