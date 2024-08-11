Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1763 года. Новодел. Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел. Без знака монетного двора
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 25 - 28 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 копейка
- Год 1763
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1763 года. Новодел. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1690 проданному на аукционе Numisbalt за 2400 EUR. Торги состоялись 18 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Goldberg
Дата 31 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
1600 $
Цена в валюте аукциона 1600 USD
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
2697 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Продавец Rauch
Дата 21 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU50
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1763 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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