1 копейка 1763 года. Новодел. Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1763 года. Новодел. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1690 проданному на аукционе Numisbalt за 2400 EUR. Торги состоялись 18 декабря 2021.

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