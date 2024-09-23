1 копейка 1796 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1796 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 201 проданному на аукционе Имперская монета за 27000 RUB. Торги состоялись 31 июля 2018.

Сохранность UNC (2) AU (14) XF (43) VF (9) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) AU53 (5) AU50 (5) XF45 (5) XF40 (14) VF35 (5) VF30 (1) DETAILS (1) BN (3) Сервис RNGA (2) NGC (1)

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