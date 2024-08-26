1 копейка 1795 года. Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1795 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 271 проданному на аукционе AURORA за 135000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность UNC (7) AU (13) XF (24) VF (41) F (6) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS60 (7) AU58 (1) AU55 (2) AU53 (4) AU50 (2) XF45 (4) XF40 (4) VF35 (8) VF30 (6) VF25 (2) VF20 (2) BN (10) Сервис RNGA (3) ННР (7) NGC (1)

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