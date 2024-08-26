Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1795 года. Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Без знака монетного двора
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 132,165
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 копейка
- Год 1795
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (98) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1795 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 271 проданному на аукционе AURORA за 135000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (9)
- Coins.ee (4)
- Gorny & Mosch (2)
- Haljak Coin Auction (1)
- Katz (1)
- Künker (2)
- Rare Coins (14)
- Rauch (1)
- RedSquare (3)
- Reinhard Fischer (1)
- Roma Numismatics (2)
- Russiancoin (4)
- SINCONA (1)
- Teutoburger (2)
- WAG (2)
- Александр (21)
- Империя (4)
- Имперская монета (18)
- НИКО (4)
- Русское Наследие (2)
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность VF20
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи 1 копейка 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск