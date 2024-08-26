Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1795 года. Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - 1 копейка 1795 года Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1795 года Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 132,165

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1795
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (98) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1795 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 271 проданному на аукционе AURORA за 135000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (9)
  • Coins.ee (4)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Haljak Coin Auction (1)
  • Katz (1)
  • Künker (2)
  • Rare Coins (14)
  • Rauch (1)
  • RedSquare (3)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Roma Numismatics (2)
  • Russiancoin (4)
  • SINCONA (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (2)
  • Александр (21)
  • Империя (4)
  • Имперская монета (18)
  • НИКО (4)
  • Русское Наследие (2)
Россия 1 копейка 1795 на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Россия 1 копейка 1795 на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 1 копейка 1795 на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1795 на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия 1 копейка 1795 на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1795 на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность F
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 750 RUB
Россия 1 копейка 1795 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1795 на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1795 на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1795 на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1795 на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1795 на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1795 на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1795 на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1795 на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 1 копейка 1795 на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность VF20
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1795 на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 1 копейка 1795 на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1795 на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1795 на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1795 на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 1 копейка 1795 на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1795 на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 1 копейка 1795 на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1795 на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1795 на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 1 копейка 1795 на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1795 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 1 копейка 1795 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1795 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск