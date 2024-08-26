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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1766 года СПМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 копейка 1766 года СПМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1766 года СПМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1766
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1766 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 667 проданному на аукционе Редкие Монеты за 11000 RUB. Торги состоялись 21 декабря 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Rare Coins (2)
Россия 1 копейка 1766 СПМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Россия 1 копейка 1766 СПМ на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1766 СПМ на аукционе AURORA - August 22, 2016
Продавец AURORA
Дата 22 августа 2016
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1766 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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