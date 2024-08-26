1 копейка 1766 года СПМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1766 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 667 проданному на аукционе Редкие Монеты за 11000 RUB. Торги состоялись 21 декабря 2022.

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