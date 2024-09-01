Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1765 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 копейка
- Год 1765
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)
Цены на аукционах
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