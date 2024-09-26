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1 копейка 1793 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 копейка 1793 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1793 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Биткин

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес null гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10.24

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1793
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1793 "Павловский перечекан 1797 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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