Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Монеты России 1793 года
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Медные монеты
5 копеек 1793 Павловский перечекан 1797 года Без знака монетного двора
Средняя цена 820 $
Продажи
0 40
2 копейки 1793 ЕМ Павловский перечекан 1797 года "ЕМ" под конем. Гурт сетчатый
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 21
2 копейки 1793 ЕМ Павловский перечекан 1797 года "ЕМ" под конем. Гурт надпись
Средняя цена —
Продажи
0 0
2 копейки 1793 ЕМ Павловский перечекан 1797 года "ЕМ" по сторонам коня. Гурт сетчатый
Средняя цена 75 $
Продажи
0 141
2 копейки 1793 ЕМ Павловский перечекан 1797 года "ЕМ" по сторонам коня. Гурт надпись
Средняя цена 1000 $
Продажи
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