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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1793 года

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1793 СПБ Без обозначения минцмейстера
Средняя цена 790 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 рубль 1793 СПБ ЯА
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 59
Аверс
Реверс
1 рубль 1793 СПБ АК
Средняя цена 710 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
1 рубль 1793 СПБ АК Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1793 СПБ ЯА
Средняя цена 550 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1793 СПБ ЯА Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20 копеек 1793 СПБ
Средняя цена 180 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
15 копеек 1793 СПБ
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Гривенник 1793 СПБ
Средняя цена 230 $
Продажи
0 26

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1793 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 65 $
Продажи
0 254
Аверс
Реверс
5 копеек 1793 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена 130 $
Продажи
0 257
Аверс
Реверс
5 копеек 1793 КМ Сузунский монетный двор Новодел
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
5 копеек 1793 АМ Аннинский монетный двор
Средняя цена 80 $
Продажи
0 219
Аверс
Реверс
5 копеек 1793 Павловский перечекан 1797 года Без знака монетного двора
Средняя цена 820 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
5 копеек 1793 ЕМ Павловский перечекан 1797 года Гурт сетчатый
Средняя цена 140 $
Продажи
0 656
Аверс
Реверс
5 копеек 1793 ЕМ Павловский перечекан 1797 года Гурт шнуровидный
Средняя цена 170 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
2 копейки 1793 ЕМ
Средняя цена 980 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
2 копейки 1793 АМ
Средняя цена 260 $
Продажи
0 60
Аверс
Реверс
2 копейки 1793 ЕМ Павловский перечекан 1797 года "ЕМ" под конем. Гурт сетчатый
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
2 копейки 1793 ЕМ Павловский перечекан 1797 года "ЕМ" под конем. Гурт надпись
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 копейки 1793 ЕМ Павловский перечекан 1797 года "ЕМ" по сторонам коня. Гурт сетчатый
Средняя цена 75 $
Продажи
0 141
Аверс
Реверс
2 копейки 1793 ЕМ Павловский перечекан 1797 года "ЕМ" по сторонам коня. Гурт надпись
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 копейка 1793 ЕМ Павловский перечекан 1797 года
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Денга 1793 ЕМ
Средняя цена 20 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
Денга 1793 КМ
Средняя цена 380 $
Продажи
0 69
Аверс
Реверс
Денга 1793 Без знака монетного двора
Средняя цена 100 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
Полушка 1793 КМ
Средняя цена 560 $
Продажи
0 91
Аверс
Реверс
Полушка 1793 Без знака монетного двора
Средняя цена 200 $
Продажи
0 57
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