Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1793 года СПБ АК. Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 рубль 1793 года СПБ АК Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1793 года СПБ АК Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1793
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1793 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск