Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1793 года СПБ. Без обозначения минцмейстера (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Без обозначения минцмейстера
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,124,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1793
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1793 года со знаком СПБ. Без обозначения минцмейстера. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 199 проданному на аукционе Александр за 104040 RUB. Торги состоялись 25 ноября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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