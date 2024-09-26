1 рубль 1793 года СПБ. Без обозначения минцмейстера (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1793 года со знаком СПБ. Без обозначения минцмейстера. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 199 проданному на аукционе Александр за 104040 RUB. Торги состоялись 25 ноября 2018.

Сохранность VF (1) F (2) VG (1) Сохранность (слабы) VF35 (1) F15 (1)