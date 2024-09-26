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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1793 года СПБ. Без обозначения минцмейстера (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Без обозначения минцмейстера

Аверс монеты - 1 рубль 1793 года СПБ Без обозначения минцмейстера - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1793 года СПБ Без обозначения минцмейстера - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,124,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1793
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1793 года со знаком СПБ. Без обозначения минцмейстера. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 199 проданному на аукционе Александр за 104040 RUB. Торги состоялись 25 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • New York Sale (2)
  • Александр (1)
  • Имперская монета (1)
Россия 1 рубль 1793 СПБ на аукционе New York Sale - January 13, 2021
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность F
Цена
Россия 1 рубль 1793 СПБ на аукционе Александр - December 5, 2018
Россия 1 рубль 1793 СПБ на аукционе Александр - December 5, 2018
Продавец Александр
Дата 5 декабря 2018
Сохранность F15
Цена
1560 $
Цена в валюте аукциона 104040 RUB
Россия 1 рубль 1793 СПБ на аукционе Имперская монета - October 2, 2018
Россия 1 рубль 1793 СПБ на аукционе Имперская монета - October 2, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 2 октября 2018
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль 1793 СПБ на аукционе New York Sale - January 7, 2016
Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность VG
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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