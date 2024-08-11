Полушка 1793 года. Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1793 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 493 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1300 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность AU (11) XF (23) VF (20) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) AU55 (4) AU50 (1) XF45 (4) XF40 (3) VF35 (3) VF30 (8) VF25 (1)

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