Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1793 года. Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Без знака монетного двора
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 78,600
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1793
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1793 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 493 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1300 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
338 $
Цена в валюте аукциона 33000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
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Где продать?
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