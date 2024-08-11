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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1793 года. Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - Полушка 1793 года Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1793 года Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 78,600

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1793
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1793 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 493 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1300 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Baldwin's (2)
  • Katz (3)
  • MUNZE (1)
  • Rare Coins (17)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • Александр (4)
  • Империя (4)
  • Имперская монета (13)
  • Монеты и Медали (2)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
  • Русское Наследие (4)
Россия Полушка 1793 на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1793 на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
Цена
318 $
Цена в валюте аукциона 31000 RUB
Россия Полушка 1793 на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия Полушка 1793 на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
338 $
Цена в валюте аукциона 33000 RUB
Россия Полушка 1793 на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1793 на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1793 на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1793 на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1793 на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1793 на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1793 на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1793 на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1793 на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1793 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия Полушка 1793 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1793 на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1793 на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия Полушка 1793 на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1793 на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1793 на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1793 на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1793 на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия Полушка 1793 на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полушка 1793 на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия Полушка 1793 на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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