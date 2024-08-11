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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1793 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1793 года СПБ ЯА - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1793 года СПБ ЯА - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1793
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1793 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 319 проданному на аукционе Александр за 7750 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1793 СПБ ЯА на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность F
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 7250 RUB
Россия 1 рубль 1793 СПБ ЯА на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
478 $
Цена в валюте аукциона 44000 RUB
Россия 1 рубль 1793 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1793 СПБ ЯА на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1793 СПБ ЯА на аукционе Русское Наследие - June 25, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность G4 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1793 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1793 СПБ ЯА на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 1 рубль 1793 СПБ ЯА на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1793 СПБ ЯА на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 1 рубль 1793 СПБ ЯА на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль 1793 СПБ ЯА на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 1 рубль 1793 СПБ ЯА на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль 1793 СПБ ЯА на аукционе Heritage - January 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 января 2023
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1793 СПБ ЯА на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 1 рубль 1793 СПБ ЯА на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность MS60
Цена
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Россия 1 рубль 1793 СПБ ЯА на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1793 СПБ ЯА на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 1 рубль 1793 СПБ ЯА на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность MS60
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Россия 1 рубль 1793 СПБ ЯА на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VG
Цена
Россия 1 рубль 1793 СПБ ЯА на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия 1 рубль 1793 СПБ ЯА на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1793 СПБ ЯА на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия 1 рубль 1793 СПБ ЯА на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1793 СПБ ЯА на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 1 рубль 1793 СПБ ЯА на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS60
Цена
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Россия 1 рубль 1793 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
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Россия 1 рубль 1793 СПБ ЯА на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 1 рубль 1793 СПБ ЯА на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1793 СПБ ЯА на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 1 рубль 1793 СПБ ЯА на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS60
Цена
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Россия 1 рубль 1793 СПБ ЯА на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 1 рубль 1793 СПБ ЯА на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF35
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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