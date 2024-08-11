1 рубль 1793 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1793 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 319 проданному на аукционе Александр за 7750 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

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