Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1793 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1793
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1793 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 319 проданному на аукционе Александр за 7750 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность G4 RNGA
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 января 2023
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS60
Цена
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Где продать?
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