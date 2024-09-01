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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1793 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1793 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1793 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 - 33 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1793
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1793 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 72 проданному на аукционе Русское Наследие за 260000 RUB. Торги состоялись 16 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (1)
Россия 2 копейки 1793 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 2 копейки 1793 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
2868 $
Цена в валюте аукциона 260000 RUB
Россия 2 копейки 1793 ЕМ на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
2811 $
Цена в валюте аукциона 230000 RUB
Россия 2 копейки 1793 ЕМ на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1793 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1793 ЕМ на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1793 ЕМ на аукционе Spink - November 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 ноября 2021
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1793 ЕМ на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
Россия 2 копейки 1793 ЕМ на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность VF35
Цена
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Россия 2 копейки 1793 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF30
Цена
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Россия 2 копейки 1793 ЕМ на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность XF45
Цена
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Россия 2 копейки 1793 ЕМ на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность VF
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Россия 2 копейки 1793 ЕМ на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1793 ЕМ на аукционе New York Sale - January 7, 2016
Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1793 ЕМ на аукционе New York Sale - January 8, 2015
Продавец New York Sale
Дата 8 января 2015
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1793 ЕМ на аукционе Rauch - April 22, 2013
Продавец Rauch
Дата 22 апреля 2013
Сохранность F
Цена
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Россия 2 копейки 1793 ЕМ на аукционе Империя - March 15, 2013
Продавец Империя
Дата 15 марта 2013
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1793 ЕМ на аукционе Империя - April 16, 2010
Продавец Империя
Дата 16 апреля 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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