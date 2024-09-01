Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1793 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 - 33 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1793
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1793 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 72 проданному на аукционе Русское Наследие за 260000 RUB. Торги состоялись 16 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
2868 $
Цена в валюте аукциона 260000 RUB
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
2811 $
Цена в валюте аукциона 230000 RUB
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Spink
Дата 17 ноября 2021
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 8 января 2015
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Где продать?
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