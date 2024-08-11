5 копеек 1793 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1793 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 685 проданному на аукционе Numisbalt за 875 EUR. Торги состоялись 21 мая 2022.

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