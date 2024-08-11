Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1793 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1793
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (257) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1793 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 685 проданному на аукционе Numisbalt за 875 EUR. Торги состоялись 21 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
210 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1793 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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