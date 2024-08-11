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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1793 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1793 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1793 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1793
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (257) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1793 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 685 проданному на аукционе Numisbalt за 875 EUR. Торги состоялись 21 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1793 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1793 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 5 копеек 1793 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1793 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
210 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Россия 5 копеек 1793 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Россия 5 копеек 1793 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1793 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1793 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1793 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1793 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1793 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1793 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1793 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе RedSquare - November 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1793 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Heritage - October 26, 2023
Продавец Heritage
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1793 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1793 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC
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Россия 5 копеек 1793 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Heritage - September 28, 2023
Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1793 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 5 копеек 1793 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1793 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 5 копеек 1793 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия 5 копеек 1793 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1793 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 5 копеек 1793 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1793 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 5 копеек 1793 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1793 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Schulman - June 21, 2023
Продавец Schulman
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1793 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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