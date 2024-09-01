Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1793 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,77 гр
- Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
- Диаметр 24 - 26 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 685,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 20 копеек
- Год 1793
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1793 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3167 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1450 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
Сохранность
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Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Империя
Дата 14 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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