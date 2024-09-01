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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1793 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 20 копеек 1793 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 20 копеек 1793 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,77 гр
  • Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 685,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1793
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1793 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3167 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1450 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
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  • Империя (2)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 20 копеек 1793 СПБ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
179 $
Цена в валюте аукциона 160 CHF
Россия 20 копеек 1793 СПБ на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 20 копеек 1793 СПБ на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1793 СПБ на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Россия 20 копеек 1793 СПБ на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1793 СПБ на аукционе Империя - November 2, 2019
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1793 СПБ на аукционе Империя - September 14, 2019
Продавец Империя
Дата 14 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1793 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Россия 20 копеек 1793 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1793 СПБ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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