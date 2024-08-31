5 копеек 1793 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года". Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1793 года "Павловский перечекан 1797 года" со знаком ЕМ. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 475 проданному на аукционе Редкие Монеты за 12500 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.

Сохранность UNC (9) AU (176) XF (228) VF (194) F (14) VG (1) Нет оценки (33) Сохранность (слабы) MS62 (3) MS61 (2) MS60 (2) AU58 (20) AU55 (13) AU53 (24) AU50 (24) XF45 (40) XF40 (36) VF35 (27) VF30 (18) VF25 (11) VF20 (6) F15 (3) DETAILS (9) BN (46) Сервис CPRC (1) PCGS (4) NGC (23) CGC (3) RNGA (12) ННР (4)

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