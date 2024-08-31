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5 копеек 1793 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года". Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Гурт сетчатый
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1793
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (656) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1793 года "Павловский перечекан 1797 года" со знаком ЕМ. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 475 проданному на аукционе Редкие Монеты за 12500 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.
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Сохранность XF
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Сохранность XF45 PCGS
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