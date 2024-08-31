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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1793 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года". Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Гурт сетчатый

Аверс монеты - 5 копеек 1793 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1793 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1793
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (656) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1793 года "Павловский перечекан 1797 года" со знаком ЕМ. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 475 проданному на аукционе Редкие Монеты за 12500 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 31 EUR
Россия 5 копеек 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF45 BN CPRC
Цена
Россия 5 копеек 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 5 копеек 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 копеек 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 3700 RUB
Россия 5 копеек 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 5 копеек 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1793 "Павловский перечекан 1797 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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