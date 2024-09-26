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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1793 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года". Гурт шнуровидный (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Гурт шнуровидный

Аверс монеты - 5 копеек 1793 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" Гурт шнуровидный - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1793 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" Гурт шнуровидный - цена монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1793
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1793 года "Павловский перечекан 1797 года" со знаком ЕМ. Гурт шнуровидный. Это медная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 1829 проданному на аукционе Katz Auction за 410 EUR. Торги состоялись 27 марта 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 11500 RUB
Россия 5 копеек 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Arcas Numismatics LTD - November 27, 2021
Продавец Arcas Numismatics LTD
Дата 27 ноября 2021
Сохранность F
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 10 GBP
Россия 5 копеек 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе AURORA - March 30, 2021
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе AURORA - January 27, 2021
Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе AURORA - September 23, 2020
Продавец AURORA
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе MUNZE - August 12, 2020
Продавец MUNZE
Дата 12 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 5 копеек 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - December 5, 2018
Россия 5 копеек 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - December 5, 2018
Продавец Александр
Дата 5 декабря 2018
Сохранность XF40
Цена
******
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Россия 5 копеек 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF35
Цена
Россия 5 копеек 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Монеты и Медали - February 26, 1999
Россия 5 копеек 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Монеты и Медали - February 26, 1999
Продавец Монеты и Медали
Дата 26 февраля 1999
Сохранность F
Цена
Россия 5 копеек 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Монеты и Медали - December 18, 1998
Россия 5 копеек 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Монеты и Медали - December 18, 1998
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 декабря 1998
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1793 "Павловский перечекан 1797 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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