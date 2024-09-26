Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1793 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года". Гурт шнуровидный (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Гурт шнуровидный
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1793 года "Павловский перечекан 1797 года" со знаком ЕМ. Гурт шнуровидный. Это медная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 1829 проданному на аукционе Katz Auction за 410 EUR. Торги состоялись 27 марта 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Arcas Numismatics LTD
Дата 27 ноября 2021
Сохранность F
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 10 GBP
Продавец MUNZE
Дата 12 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 5 декабря 2018
Сохранность XF40
Цена
******
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Где продать?
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