Денга 1793 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1793 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6689 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 175 EUR. Торги состоялись 17 марта 2011.

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