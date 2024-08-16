Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1793 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 21 - 23,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 933,200
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1793
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1793 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6689 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 175 EUR. Торги состоялись 17 марта 2011.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 4166 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF35
Цена
******
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Где продать?
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