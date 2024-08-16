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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1793 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Денга 1793 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1793 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 21 - 23,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 933,200

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1793
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1793 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6689 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 175 EUR. Торги состоялись 17 марта 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга 1793 ЕМ на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
Россия Денга 1793 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Денга 1793 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 4166 RUB
Россия Денга 1793 ЕМ на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Россия Денга 1793 ЕМ на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1793 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1793 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1793 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия Денга 1793 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1793 ЕМ на аукционе Russiancoin - March 30, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1793 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1793 ЕМ на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга 1793 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1793 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Денга 1793 ЕМ на аукционе Русское Наследие - August 28, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Денга 1793 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1793 ЕМ на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1793 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1793 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия Денга 1793 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия Денга 1793 ЕМ на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1793 ЕМ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия Денга 1793 ЕМ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия Денга 1793 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия Денга 1793 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF35
Цена
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Россия Денга 1793 ЕМ на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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