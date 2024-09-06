Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1793 года АМ "Аннинский монетный двор" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Auktionen Frühwald
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,426,357
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1793
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (219)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1793 года "Аннинский монетный двор" со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25363 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1265 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 50 GBP
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 90 GBP
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU
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Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность AU53
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1793 "Аннинский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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