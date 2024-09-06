5 копеек 1793 года АМ "Аннинский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1793 года "Аннинский монетный двор" со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25363 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1265 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.

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