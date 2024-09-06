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5 копеек 1793 года АМ "Аннинский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1793 года АМ "Аннинский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1793 года АМ "Аннинский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Auktionen Frühwald

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,426,357

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1793
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (219)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1793 года "Аннинский монетный двор" со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25363 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1265 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1793 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1793 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - April 25, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 50 GBP
Россия 5 копеек 1793 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - February 22, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 90 GBP
Россия 5 копеек 1793 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1793 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Россия 5 копеек 1793 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1793 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1793 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1793 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1793 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1793 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 5 копеек 1793 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1793 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Numismatica Luciani - November 10, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 10 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1793 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 5 копеек 1793 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1793 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1793 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 5 копеек 1793 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1793 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 5 копеек 1793 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1793 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Heritage - September 21, 2023
Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1793 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1793 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 5 копеек 1793 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность VF20
Цена
Россия 5 копеек 1793 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1793 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 5 копеек 1793 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность AU53
Цена
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Россия 5 копеек 1793 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 5 копеек 1793 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1793 "Аннинский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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