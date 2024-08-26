Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1793 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полуполтинник 1793 года СПБ ЯА - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полуполтинник 1793 года СПБ ЯА - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,57 гр
  • Чистого серебра (0,062 oz) 1,9275 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 368,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1793
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1793 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 301 проданному на аукционе Александр за 2700 USD. Торги состоялись 20 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (3)
  • Katz (4)
  • New York Sale (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (4)
  • Знак (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (3)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
Россия Полуполтинник 1793 СПБ ЯА на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
489 $
Цена в валюте аукциона 451 EUR
Россия Полуполтинник 1793 СПБ ЯА на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
864 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Россия Полуполтинник 1793 СПБ ЯА на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник 1793 СПБ ЯА на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия Полуполтинник 1793 СПБ ЯА на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1793 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник 1793 СПБ ЯА на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия Полуполтинник 1793 СПБ ЯА на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник 1793 СПБ ЯА на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник 1793 СПБ ЯА на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Россия Полуполтинник 1793 СПБ ЯА на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1793 СПБ ЯА на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник 1793 СПБ ЯА на аукционе Александр - December 15, 2017
Россия Полуполтинник 1793 СПБ ЯА на аукционе Александр - December 15, 2017
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2017
Сохранность AU50
Цена
Россия Полуполтинник 1793 СПБ ЯА на аукционе Имперская монета - June 20, 2017
Россия Полуполтинник 1793 СПБ ЯА на аукционе Имперская монета - June 20, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 20 июня 2017
Сохранность VF20
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник 1793 СПБ ЯА на аукционе Имперская монета - March 21, 2017
Россия Полуполтинник 1793 СПБ ЯА на аукционе Имперская монета - March 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 марта 2017
Сохранность VF20
Цена
Россия Полуполтинник 1793 СПБ ЯА на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник 1793 СПБ ЯА на аукционе Имперская монета - November 15, 2016
Россия Полуполтинник 1793 СПБ ЯА на аукционе Имперская монета - November 15, 2016
Продавец Имперская монета
Дата 15 ноября 2016
Сохранность VF20
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник 1793 СПБ ЯА на аукционе Империя - September 26, 2015
Продавец Империя
Дата 26 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник 1793 СПБ ЯА на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник 1793 СПБ ЯА на аукционе Александр - September 20, 2013
Россия Полуполтинник 1793 СПБ ЯА на аукционе Александр - September 20, 2013
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник 1793 СПБ ЯА на аукционе Александр - January 23, 2009
Россия Полуполтинник 1793 СПБ ЯА на аукционе Александр - January 23, 2009
Продавец Александр
Дата 23 января 2009
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник 1793 СПБ ЯА на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник 1793 СПБ ЯА на аукционе Александр - September 19, 2008
Россия Полуполтинник 1793 СПБ ЯА на аукционе Александр - September 19, 2008
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2008
Сохранность AU50
Цена
Россия Полуполтинник 1793 СПБ ЯА на аукционе Gorny & Mosch - March 18, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1793 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом Полуполтинник Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск