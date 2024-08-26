Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1793 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,57 гр
- Чистого серебра (0,062 oz) 1,9275 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 368,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полуполтинник
- Год 1793
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1793 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 301 проданному на аукционе Александр за 2700 USD. Торги состоялись 20 сентября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (3)
- Katz (4)
- New York Sale (1)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (1)
- SINCONA (1)
- Александр (4)
- Знак (1)
- Империя (1)
- Имперская монета (3)
- Русский Нумизматический Дом (2)
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 20 июня 2017
Сохранность VF20
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 15 ноября 2016
Сохранность VF20
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 26 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 23 января 2009
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Полуполтинник 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск