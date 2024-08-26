Полуполтинник 1793 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1793 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 301 проданному на аукционе Александр за 2700 USD. Торги состоялись 20 сентября 2013.

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