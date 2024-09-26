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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1793 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года". "ЕМ" под конем. Гурт надпись (Россия, Екатерина II)

Разновидность: "ЕМ" под конем. Гурт надпись

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 34 - 36 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1793
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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