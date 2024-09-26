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2 копейки 1793 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года". "ЕМ" под конем. Гурт надпись (Россия, Екатерина II)
Разновидность: "ЕМ" под конем. Гурт надпись
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 34 - 36 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1793
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)
Цены на аукционах
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