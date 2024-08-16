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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1793 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года". "ЕМ" по сторонам коня. Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)

Разновидность: "ЕМ" по сторонам коня. Гурт сетчатый

Аверс монеты - 2 копейки 1793 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" "ЕМ" по сторонам коня Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1793 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" "ЕМ" по сторонам коня Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 34 - 36 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1793
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (141) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1793 года "Павловский перечекан 1797 года" со знаком ЕМ. "ЕМ" по сторонам коня. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 330 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3000 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF25
Цена
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Империя - February 15, 2024
Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF25
Цена
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 350 RUB
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
Цена
462 $
Цена в валюте аукциона 45000 RUB
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность VF
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Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность VF35
Цена
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Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность VF25
Цена
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Русское Наследие - March 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1793 "Павловский перечекан 1797 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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