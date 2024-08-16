2 копейки 1793 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года". "ЕМ" по сторонам коня. Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)
Разновидность: "ЕМ" по сторонам коня. Гурт сетчатый
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 34 - 36 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1793
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1793 года "Павловский перечекан 1797 года" со знаком ЕМ. "ЕМ" по сторонам коня. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 330 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3000 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
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