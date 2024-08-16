2 копейки 1793 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года". "ЕМ" по сторонам коня. Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1793 года "Павловский перечекан 1797 года" со знаком ЕМ. "ЕМ" по сторонам коня. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 330 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3000 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность UNC (3) AU (21) XF (31) VF (72) F (6) VG (1) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS60 (2) AU58 (4) AU53 (6) AU50 (3) XF45 (2) XF40 (7) VF35 (6) VF30 (6) VF25 (7) VG8 (1) BN (5) Сервис CGC (1) NGC (3) RNGA (1)

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