Денга 1793 года. Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1793 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 315 проданному на аукционе SINCONA AG за 1100 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность AU (2) XF (17) VF (19) F (2) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (2) XF40 (7) VF35 (2) VF30 (3) VF25 (2) F12 (2) BN (2) Сервис RNGA (1)

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