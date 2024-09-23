Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1793 года. Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Без знака монетного двора
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,728
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1793
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1793 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 315 проданному на аукционе SINCONA AG за 1100 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 7 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность XF45
Цена
******
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Где продать?
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