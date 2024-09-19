Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1793 года АМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 153,782
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1793
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1793 года со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 477 проданному на аукционе Александр за 3200 USD. Торги состоялись 23 января 2009.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 7800 RUB
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?
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