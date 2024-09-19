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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1793 года АМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1793 года АМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1793 года АМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 153,782

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1793
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1793 года со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 477 проданному на аукционе Александр за 3200 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1793 АМ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
239 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Россия 2 копейки 1793 АМ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 2 копейки 1793 АМ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 7800 RUB
Россия 2 копейки 1793 АМ на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1793 АМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1793 АМ на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1793 АМ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1793 АМ на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1793 АМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 2 копейки 1793 АМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1793 АМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 2 копейки 1793 АМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF35
Цена
Россия 2 копейки 1793 АМ на аукционе Katz - February 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1793 АМ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 2 копейки 1793 АМ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1793 АМ на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Россия 2 копейки 1793 АМ на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность VF35
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Россия 2 копейки 1793 АМ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 2 копейки 1793 АМ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 2 копейки 1793 АМ на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность VF20
Цена
Россия 2 копейки 1793 АМ на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1793 АМ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия 2 копейки 1793 АМ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия 2 копейки 1793 АМ на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1793 АМ на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1793 АМ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 2 копейки 1793 АМ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 2 копейки 1793 АМ на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS60
Цена
Россия 2 копейки 1793 АМ на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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