2 копейки 1793 года АМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1793 года со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 477 проданному на аукционе Александр за 3200 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность UNC (2) AU (6) XF (23) VF (28) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS60 (1) AU55 (2) AU53 (1) AU50 (2) XF45 (1) XF40 (5) VF35 (6) VF20 (1) DETAILS (1) BN (3) Сервис NGC (3) PCGS (1)

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