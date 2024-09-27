Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1793 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 3,56 гр
- Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 440,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 15 копеек
- Год 1793
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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