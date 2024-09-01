Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1793 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года". "ЕМ" под конем. Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)
Разновидность: "ЕМ" под конем. Гурт сетчатый
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 34 - 36 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1793
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1793 года "Павловский перечекан 1797 года" со знаком ЕМ. "ЕМ" под конем. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7446 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 4000 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1130 $
Цена в валюте аукциона 104999 RUB
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность VF
Цена
1776 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 января 2017
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Империя
Дата 21 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1793 "Павловский перечекан 1797 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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