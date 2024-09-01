Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1793 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года". "ЕМ" под конем. Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)

Разновидность: "ЕМ" под конем. Гурт сетчатый

Аверс монеты - 2 копейки 1793 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" "ЕМ" под конем Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1793 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" "ЕМ" под конем Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 34 - 36 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1793
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1793 года "Павловский перечекан 1797 года" со знаком ЕМ. "ЕМ" под конем. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7446 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 4000 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (2)
  • Katz (1)
  • New York Sale (1)
  • Rare Coins (5)
  • Universum Coins GmbH (2)
  • Александр (1)
  • Знак (1)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (2)
  • Монеты и Медали (3)
  • Русское Наследие (1)
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1130 $
Цена в валюте аукциона 104999 RUB
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность G4 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность VF
Цена
1776 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Знак - May 27, 2022
Продавец Знак
Дата 27 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF20
Цена
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность VF20
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Имперская монета - January 24, 2017
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Имперская монета - January 24, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 24 января 2017
Сохранность VF25
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Империя - November 21, 2015
Продавец Империя
Дата 21 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе New York Sale - January 9, 2014
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - September 28, 2012
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - September 28, 2012
Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Империя - December 10, 2010
Продавец Империя
Дата 10 декабря 2010
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1793 "Павловский перечекан 1797 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1793 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск