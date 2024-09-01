2 копейки 1793 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года". "ЕМ" под конем. Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1793 года "Павловский перечекан 1797 года" со знаком ЕМ. "ЕМ" под конем. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7446 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 4000 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.

Сохранность XF (6) VF (11) F (1) G (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) XF45 (1) VF25 (1) VF20 (2) G4 (1) BN (1) Сервис RNGA (1)