Гривенник 1793 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1793 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 69 проданному на аукционе Империя за 17000 RUB. Торги состоялись 23 апреля 2011.

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