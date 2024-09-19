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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1793 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Гривенник 1793 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Гривенник 1793 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,37 гр
  • Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 840,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Гривенник
  • Год 1793
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1793 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 69 проданному на аукционе Империя за 17000 RUB. Торги состоялись 23 апреля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1793 СПБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия Гривенник 1793 СПБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность F12
Цена
Россия Гривенник 1793 СПБ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1793 СПБ на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1793 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия Гривенник 1793 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
189 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Россия Гривенник 1793 СПБ на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1793 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Россия Гривенник 1793 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
262 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Россия Гривенник 1793 СПБ на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Гривенник 1793 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия Гривенник 1793 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1793 СПБ на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Гривенник 1793 СПБ на аукционе MS67 - February 12, 2020
Продавец MS67
Дата 12 февраля 2020
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия Гривенник 1793 СПБ на аукционе Numisor - November 15, 2019
Продавец Numisor
Дата 15 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1793 СПБ на аукционе Империя - September 29, 2019
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1793 СПБ на аукционе Numisor - June 25, 2019
Продавец Numisor
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1793 СПБ на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1793 СПБ на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Гривенник 1793 СПБ на аукционе Империя - February 23, 2019
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1793 СПБ на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1793 СПБ на аукционе Höhn - November 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1793 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2017
Россия Гривенник 1793 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1793 СПБ на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1793 СПБ на аукционе AURORA - June 20, 2017
Продавец AURORA
Дата 20 июня 2017
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Гривенник 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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