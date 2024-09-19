Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1793 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,37 гр
- Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 840,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Гривенник
- Год 1793
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1793 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 69 проданному на аукционе Империя за 17000 RUB. Торги состоялись 23 апреля 2011.
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
189 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
262 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 12 февраля 2020
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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