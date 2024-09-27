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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1793 года "Павловский перечекан 1797 года". Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - 5 копеек 1793 года "Павловский перечекан 1797 года" Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1793 года "Павловский перечекан 1797 года" Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1793
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1793 года "Павловский перечекан 1797 года". Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 383 проданному на аукционе SINCONA AG за 7000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1793 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 5 копеек 1793 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1793 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
128 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Россия 5 копеек 1793 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1793 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
399 $
Цена в валюте аукциона 37100 RUB
Россия 5 копеек 1793 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1793 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность VF30 BN CGC
Цена
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Россия 5 копеек 1793 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1793 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 5 копеек 1793 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 копеек 1793 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 5 копеек 1793 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 копеек 1793 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - June 4, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU53
Цена
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Россия 5 копеек 1793 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Русское Наследие - February 5, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность VF
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Россия 5 копеек 1793 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия 5 копеек 1793 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1793 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1793 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 5 копеек 1793 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU53
Цена
Россия 5 копеек 1793 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Via - November 23, 2021
Продавец Via
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
Россия 5 копеек 1793 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Россия 5 копеек 1793 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 5 копеек 1793 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Россия 5 копеек 1793 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 5 копеек 1793 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе AURORA - November 11, 2020
Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1793 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 5 копеек 1793 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU53
Цена
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Россия 5 копеек 1793 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1793 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе AURORA - February 19, 2020
Продавец AURORA
Дата 19 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1793 "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1793 "Павловский перечекан 1797 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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