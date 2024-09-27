Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1793 года "Павловский перечекан 1797 года". Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Без знака монетного двора
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1793
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1793 года "Павловский перечекан 1797 года". Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 383 проданному на аукционе SINCONA AG за 7000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
399 $
Цена в валюте аукциона 37100 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность VF30 BN CGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU53
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1793 "Павловский перечекан 1797 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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