5 копеек 1793 года "Павловский перечекан 1797 года". Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1793 года "Павловский перечекан 1797 года". Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 383 проданному на аукционе SINCONA AG за 7000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность AU (9) XF (15) VF (11) F (1) VG (1) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) AU53 (3) AU50 (2) XF45 (3) XF40 (2) VF35 (4) VF30 (1) BN (1) Сервис CGC (1) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

Adolph Hess Nachfolger (1)

AURORA (2)

Baldwin's (1)

Gorny & Mosch (1)

Künker (2)

MUNZE (1)

Rare Coins (11)

Rauch (1)

Russiancoin (2)

SINCONA (2)

Via (1)

Александр (3)

Знак (1)

Империя (2)

Имперская монета (6)

Монеты и Медали (2)

Русское Наследие (1)