Полушка 1793 года КМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1793 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 122 проданному на аукционе Русское Наследие за 175000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.

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