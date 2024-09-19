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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1793 года СПБ АК (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1793 года СПБ АК - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1793 года СПБ АК - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1793
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1793 года со знаком СПБ АК. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1564 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5750 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1793 СПБ АК на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1136 $
Цена в валюте аукциона 102700 RUB
Россия 1 рубль 1793 СПБ АК на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1793 СПБ АК на аукционе Rhenumis - March 21, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 21 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1793 СПБ АК на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1793 СПБ АК на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Россия 1 рубль 1793 СПБ АК на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1793 СПБ АК на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1793 СПБ АК на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 1 рубль 1793 СПБ АК на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1793 СПБ АК на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1793 СПБ АК на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1793 СПБ АК на аукционе CHS Basel Numismatics - August 1, 2023
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 1 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1793 СПБ АК на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1793 СПБ АК на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1793 СПБ АК на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU50 NGC
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Россия 1 рубль 1793 СПБ АК на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1793 СПБ АК на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1793 СПБ АК на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1793 СПБ АК на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия 1 рубль 1793 СПБ АК на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность VF25
Цена
Россия 1 рубль 1793 СПБ АК на аукционе Rhenumis - May 21, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1793 СПБ АК на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 1 рубль 1793 СПБ АК на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1793 СПБ АК на аукционе Naumann - June 6, 2021
Продавец Naumann
Дата 6 июня 2021
Сохранность FR
Цена
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Россия 1 рубль 1793 СПБ АК на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Россия 1 рубль 1793 СПБ АК на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1793 СПБ АК на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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