1 рубль 1793 года СПБ АК (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1793 года со знаком СПБ АК. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1564 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5750 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.

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