Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1793 года СПБ АК (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1793
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1793 года со знаком СПБ АК. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1564 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5750 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (2)
- CHS Basel Numismatics (1)
- Coins.ee (1)
- COINSTORE (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Heritage (1)
- Hermes Auctions (1)
- Katz (1)
- Künker (2)
- Naumann (1)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (5)
- Rauch (1)
- Rhenumis (2)
- Roma Numismatics (1)
- SINCONA (4)
- Александр (2)
- Монеты и Медали (2)
- Русский Нумизматический Дом (2)
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1136 $
Цена в валюте аукциона 102700 RUB
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 1 августа 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск