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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1793 года КМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Денга 1793 года КМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1793 года КМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1793
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1793 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 99 проданному на аукционе MS67 за 260000 RUB. Торги состоялись 14 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга 1793 КМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Денга 1793 КМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 1300 RUB
Россия Денга 1793 КМ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 51 EUR
Россия Денга 1793 КМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия Денга 1793 КМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1793 КМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия Денга 1793 КМ на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1793 КМ на аукционе MS67 - January 5, 2024
Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1793 КМ на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1793 КМ на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия Денга 1793 КМ на аукционе MUNZE - September 5, 2023
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
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Россия Денга 1793 КМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1793 КМ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Денга 1793 КМ на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1793 КМ на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга 1793 КМ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1793 КМ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Денга 1793 КМ на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия Денга 1793 КМ на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия Денга 1793 КМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия Денга 1793 КМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия Денга 1793 КМ на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия Денга 1793 КМ на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия Денга 1793 КМ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия Денга 1793 КМ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1793 КМ на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга 1793 КМ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия Денга 1793 КМ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU55
Цена

Где продать?

Для продажи Денга 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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