Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1793 года КМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1793
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1793 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 99 проданному на аукционе MS67 за 260000 RUB. Торги состоялись 14 февраля 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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