2 копейки 1793 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года". "ЕМ" по сторонам коня. Гурт надпись (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1793 года "Павловский перечекан 1797 года" со знаком ЕМ. "ЕМ" по сторонам коня. Гурт надпись. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 329 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4000 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

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