Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1793 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года". "ЕМ" по сторонам коня. Гурт надпись (Россия, Екатерина II)
Разновидность: "ЕМ" по сторонам коня. Гурт надпись
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 34 - 36 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1793
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1793 года "Павловский перечекан 1797 года" со знаком ЕМ. "ЕМ" по сторонам коня. Гурт надпись. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 329 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4000 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
- Künker (1)
- New York Sale (2)
- Rare Coins (2)
- SINCONA (1)
- Имперская монета (2)
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS62
Цена
4000 $
Цена в валюте аукциона 4000 USD
Продавец Имперская монета
Дата 25 апреля 2017
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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