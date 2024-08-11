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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1793 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года". "ЕМ" по сторонам коня. Гурт надпись (Россия, Екатерина II)

Разновидность: "ЕМ" по сторонам коня. Гурт надпись

Аверс монеты - 2 копейки 1793 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" "ЕМ" по сторонам коня Гурт надпись - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1793 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" "ЕМ" по сторонам коня Гурт надпись - цена монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 34 - 36 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1793
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1793 года "Павловский перечекан 1797 года" со знаком ЕМ. "ЕМ" по сторонам коня. Гурт надпись. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 329 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4000 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Künker (1)
  • New York Sale (2)
  • Rare Coins (2)
  • SINCONA (1)
  • Имперская монета (2)
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность XF45
Цена
420 $
Цена в валюте аукциона 420 USD
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS62
Цена
4000 $
Цена в валюте аукциона 4000 USD
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Имперская монета - April 25, 2017
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Имперская монета - April 25, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 25 апреля 2017
Сохранность XF45
Цена
******
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Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Имперская монета - January 24, 2017
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Имперская монета - January 24, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 24 января 2017
Сохранность XF45
Цена
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе New York Sale - January 7, 2016
Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе New York Sale - January 9, 2014
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1793 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1793 "Павловский перечекан 1797 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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