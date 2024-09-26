Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1796 года "Монограмма на аверсе". Новодел. Без точки под вензелем (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел. Без точки под вензелем
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр null мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 копейка
- Год 1796
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1796 года "Монограмма на аверсе". Новодел. Без точки под вензелем. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском, Екатеринбургском, Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 444 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2400 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Rare Coins (1)
- UBS (1)
- Имперская монета (1)
Где продать?
Для продажи 1 копейка 1796 "Монограмма на аверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск