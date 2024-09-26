1 копейка 1796 года "Монограмма на аверсе". Новодел. Без точки под вензелем (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1796 года "Монограмма на аверсе". Новодел. Без точки под вензелем. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском, Екатеринбургском, Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 444 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2400 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

Сохранность PROOF (1) UNC (1) AU (1) Сохранность (слабы) MS62 (1) PF58 (1)