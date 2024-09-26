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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1796 года "Монограмма на аверсе". Новодел. Без точки под вензелем (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел. Без точки под вензелем

Аверс монеты - 1 копейка 1796 года "Монограмма на аверсе" Новодел Без точки под вензелем - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1796 года "Монограмма на аверсе" Новодел Без точки под вензелем - цена монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр null мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1796
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1796 года "Монограмма на аверсе". Новодел. Без точки под вензелем. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском, Екатеринбургском, Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 444 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2400 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (1)
  • UBS (1)
  • Имперская монета (1)
Россия 1 копейка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Россия 1 копейка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность MS62
Цена
Россия 1 копейка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность PF58
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Россия 1 копейка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1796 "Монограмма на аверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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