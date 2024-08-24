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1 копейка 1796 года "Монограмма на аверсе". Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Гурт сетчатый
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 копейка
- Год 1796
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1796 года "Монограмма на аверсе". Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском, Екатеринбургском, Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 144 проданному на аукционе Империя за 2400000 RUB. Торги состоялись 1 октября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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