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1 копейка 1796 года "Монограмма на аверсе". Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Гурт сетчатый

Аверс монеты - 1 копейка 1796 года "Монограмма на аверсе" Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1796 года "Монограмма на аверсе" Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1796
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1796 года "Монограмма на аверсе". Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском, Екатеринбургском, Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 144 проданному на аукционе Империя за 2400000 RUB. Торги состоялись 1 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Империя - October 1, 2016
Продавец Империя
Дата 1 октября 2016
Сохранность XF
Цена
38195 $
Цена в валюте аукциона 2400000 RUB
Россия 1 копейка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе New York Sale - January 7, 2016
Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Где продать?

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