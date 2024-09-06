1 копейка 1789 года ММ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1789 года со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 320 проданному на аукционе Русское Наследие за 20000 USD. Торги состоялись 13 октября 2018.

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