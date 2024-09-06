Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1789 года ММ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 копейка
- Год 1789
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1789 года со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 320 проданному на аукционе Русское Наследие за 20000 USD. Торги состоялись 13 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
2059 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность VF20 BN RNGA
Цена
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