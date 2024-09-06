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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1789 года ММ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 копейка 1789 года ММ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1789 года ММ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1789
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1789 года со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 320 проданному на аукционе Русское Наследие за 20000 USD. Торги состоялись 13 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Знак (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 1 копейка 1789 ММ на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 1 копейка 1789 ММ на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1789 ММ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
2059 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Россия 1 копейка 1789 ММ на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Россия 1 копейка 1789 ММ на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1789 ММ на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность VF20 BN RNGA
Цена
******
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Россия 1 копейка 1789 ММ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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