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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1795 года ММ. Гурт узорчатый (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Гурт узорчатый

Аверс монеты - 1 копейка 1795 года ММ Гурт узорчатый - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1795 года ММ Гурт узорчатый - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1795
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1795 года со знаком ММ. Гурт узорчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 439 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2900 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Rare Coins (3)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (2)
Россия 1 копейка 1795 ММ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
956 $
Цена в валюте аукциона 750 GBP
Россия 1 копейка 1795 ММ на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность F
Цена
1250 $
Цена в валюте аукциона 105000 RUB
Россия 1 копейка 1795 ММ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1795 ММ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 1 копейка 1795 ММ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 копейка 1795 ММ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 1 копейка 1795 ММ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 копейка 1795 ММ на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1795 ММ на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 копейка 1795 ММ на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1795 ММ на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 копейка 1795 ММ на аукционе Империя - September 27, 2014
Продавец Империя
Дата 27 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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