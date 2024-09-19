1 копейка 1795 года ММ. Гурт узорчатый (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1795 года со знаком ММ. Гурт узорчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 439 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2900 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

Сохранность XF (3) VF (5) F (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) XF40 (2) VF35 (1) VF30 (1)