Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1795 года ММ. Гурт узорчатый (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Гурт узорчатый
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 копейка
- Год 1795
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1795 года со знаком ММ. Гурт узорчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 439 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2900 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Roma Numismatics (1)
- SINCONA (1)
- Империя (1)
- Имперская монета (2)
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность VF30
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?
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