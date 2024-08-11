Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1788 года. Без знака монетного двора. Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Без знака монетного двора. Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 27 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 копейка
- Год 1788
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1788 года. Без знака монетного двора. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 216 проданному на аукционе Александр за 2500 USD. Торги состоялись 14 декабря 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Александр (1)
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2021
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
800 $
Цена в валюте аукциона 800 USD
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность MS60
Цена
2500 $
Цена в валюте аукциона 2500 USD
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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