1 копейка 1788 года. Без знака монетного двора. Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1788 года. Без знака монетного двора. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 216 проданному на аукционе Александр за 2500 USD. Торги состоялись 14 декабря 2013.

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