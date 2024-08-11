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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1788 года. Без знака монетного двора. Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Без знака монетного двора. Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1788 года Без знака монетного двора Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1788 года Без знака монетного двора Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1788
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1788 года. Без знака монетного двора. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 216 проданному на аукционе Александр за 2500 USD. Торги состоялись 14 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
Россия 1 копейка 1788 на аукционе Stack's - February 26, 2021
Россия 1 копейка 1788 на аукционе Stack's - February 26, 2021
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2021
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
800 $
Цена в валюте аукциона 800 USD
Россия 1 копейка 1788 на аукционе Александр - December 14, 2013
Россия 1 копейка 1788 на аукционе Александр - December 14, 2013
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность MS60
Цена
2500 $
Цена в валюте аукциона 2500 USD
Россия 1 копейка 1788 на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия 1 копейка 1788 на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия 1 копейка 1788 на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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