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1788
Россия
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1699-1991
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Петр I
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Монеты России 1788 года
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Золотые монеты
5 рублей 1788 СПБ
Средняя цена
3000 $
Продажи
0
1
5 рублей 1788 СПБ
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Пробные монеты
1 рубль 1788 СПБ ЯА
Средняя цена
860 $
Продажи
0
86
Полтина 1788 СПБ ЯА
Новодел
Средняя цена
38000 $
Продажи
0
3
Полуполтинник 1788 СПБ ЯА
Средняя цена
310 $
Продажи
0
47
20 копеек 1788 СПБ
Средняя цена
360 $
Продажи
0
29
15 копеек 1788 СПБ
Средняя цена
320 $
Продажи
0
20
Гривенник 1788 СПБ
Средняя цена
200 $
Продажи
0
19
Медные монеты
5 копеек 1788 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Малый орел
Средняя цена
190 $
Продажи
0
122
5 копеек 1788 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Большой орел
Средняя цена
80 $
Продажи
0
708
5 копеек 1788 ММ Красный монетный двор (Москва)
"ММ" по сторонам орла
Средняя цена
570 $
Продажи
0
42
5 копеек 1788 ММ Красный монетный двор (Москва)
"ММ" под орлом
Средняя цена
85 $
Продажи
0
308
5 копеек 1788 СПМ Санкт-Петербургский монетный двор
Средняя цена
70 $
Продажи
0
144
5 копеек 1788 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена
140 $
Продажи
0
320
5 копеек 1788 КМ Сузунский монетный двор
Новодел
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
11
5 копеек 1788 ТМ Таврический монетный двор (Феодосия)
Средняя цена
470 $
Продажи
0
87
2 копейки 1788 ММ
Гурт надпись
Средняя цена
60 $
Продажи
0
38
2 копейки 1788 ММ
Гурт узорчатый
Средняя цена
80 $
Продажи
0
4
2 копейки 1788 ММ
Гурт сетчатый
Средняя цена
75 $
Продажи
0
229
2 копейки 1788 СПМ
Гурт надпись
Средняя цена
65 $
Продажи
0
22
2 копейки 1788 СПМ
Гурт сетчатый
Средняя цена
55 $
Продажи
0
97
2 копейки 1788 ТМ
Средняя цена
410 $
Продажи
0
103
1 копейка 1788 ММ
Средняя цена
40 $
Продажи
0
72
1 копейка 1788
Без знака монетного двора. Гурт шнуровидный
Средняя цена
—
Продажи
0
1
1 копейка 1788
Без знака монетного двора. Гурт сетчатый
Средняя цена
25 $
Продажи
0
27
1 копейка 1788
Без знака монетного двора. Новодел
Средняя цена
1600 $
Продажи
0
4
Денга 1788 КМ
Средняя цена
230 $
Продажи
0
87
Денга 1788
Без знака монетного двора
Средняя цена
30 $
Продажи
0
37
Денга 1788
Без знака монетного двора. Новодел
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
4
Полушка 1788 КМ
Средняя цена
75 $
Продажи
0
39
Полушка 1788
Без знака монетного двора. Новодел
Средняя цена
960 $
Продажи
0
22
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Период
1699-1991
Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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