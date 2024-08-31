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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1788 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1788 СПБ
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 рублей 1788 СПБ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1788 СПБ ЯА
Средняя цена 860 $
Продажи
0 86
Аверс
Реверс
Полтина 1788 СПБ ЯА Новодел
Средняя цена 38000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1788 СПБ ЯА
Средняя цена 310 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
20 копеек 1788 СПБ
Средняя цена 360 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
15 копеек 1788 СПБ
Средняя цена 320 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
Гривенник 1788 СПБ
Средняя цена 200 $
Продажи
0 19

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1788 ЕМ Екатеринбургский монетный двор Малый орел
Средняя цена 190 $
Продажи
0 122
Аверс
Реверс
5 копеек 1788 ЕМ Екатеринбургский монетный двор Большой орел
Средняя цена 80 $
Продажи
0 708
Аверс
Реверс
5 копеек 1788 ММ Красный монетный двор (Москва) "ММ" по сторонам орла
Средняя цена 570 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
5 копеек 1788 ММ Красный монетный двор (Москва) "ММ" под орлом
Средняя цена 85 $
Продажи
0 308
Аверс
Реверс
5 копеек 1788 СПМ Санкт-Петербургский монетный двор
Средняя цена 70 $
Продажи
0 144
Аверс
Реверс
5 копеек 1788 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена 140 $
Продажи
0 320
Аверс
Реверс
5 копеек 1788 КМ Сузунский монетный двор Новодел
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
5 копеек 1788 ТМ Таврический монетный двор (Феодосия)
Средняя цена 470 $
Продажи
0 87
Аверс
Реверс
2 копейки 1788 ММ Гурт надпись
Средняя цена 60 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
2 копейки 1788 ММ Гурт узорчатый
Средняя цена 80 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 копейки 1788 ММ Гурт сетчатый
Средняя цена 75 $
Продажи
0 229
Аверс
Реверс
2 копейки 1788 СПМ Гурт надпись
Средняя цена 65 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
2 копейки 1788 СПМ Гурт сетчатый
Средняя цена 55 $
Продажи
0 97
Аверс
Реверс
2 копейки 1788 ТМ
Средняя цена 410 $
Продажи
0 103
Аверс
Реверс
1 копейка 1788 ММ
Средняя цена 40 $
Продажи
0 72
Аверс
Реверс
1 копейка 1788 Без знака монетного двора. Гурт шнуровидный
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 копейка 1788 Без знака монетного двора. Гурт сетчатый
Средняя цена 25 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
1 копейка 1788 Без знака монетного двора. Новодел
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Денга 1788 КМ
Средняя цена 230 $
Продажи
0 87
Аверс
Реверс
Денга 1788 Без знака монетного двора
Средняя цена 30 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
Денга 1788 Без знака монетного двора. Новодел
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Полушка 1788 КМ
Средняя цена 75 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
Полушка 1788 Без знака монетного двора. Новодел
Средняя цена 960 $
Продажи
0 22
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