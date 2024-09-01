Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1788 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 3,56 гр
- Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,634,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 15 копеек
- Год 1788
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1788 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 97 проданному на аукционе Александр за 318363 RUB. Торги состоялись 12 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Katz (1)
- Numisbalt (2)
- Rare Coins (2)
- Rauch (1)
- SINCONA (1)
- Александр (3)
- Знак (1)
- Империя (2)
- Имперская монета (6)
- Русский Нумизматический Дом (1)
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
3567 $
Цена в валюте аукциона 318363 RUB
Продавец Rauch
Дата 19 сентября 2020
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 19 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2017
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 21 марта 2017
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 17 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 15 копеек 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск