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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1788 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 15 копеек 1788 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 15 копеек 1788 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 3,56 гр
  • Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,634,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1788
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1788 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 97 проданному на аукционе Александр за 318363 RUB. Торги состоялись 12 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1788 СПБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 15 копеек 1788 СПБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
3567 $
Цена в валюте аукциона 318363 RUB
Россия 15 копеек 1788 СПБ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Россия 15 копеек 1788 СПБ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1788 СПБ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1788 СПБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 15 копеек 1788 СПБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1788 СПБ на аукционе Rauch - September 19, 2020
Продавец Rauch
Дата 19 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Россия 15 копеек 1788 СПБ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия 15 копеек 1788 СПБ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 15 копеек 1788 СПБ на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Россия 15 копеек 1788 СПБ на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 15 копеек 1788 СПБ на аукционе Numisbalt - April 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1788 СПБ на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия 15 копеек 1788 СПБ на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия 15 копеек 1788 СПБ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 15 копеек 1788 СПБ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия 15 копеек 1788 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Россия 15 копеек 1788 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1788 СПБ на аукционе Александр - November 22, 2017
Россия 15 копеек 1788 СПБ на аукционе Александр - November 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2017
Сохранность XF45
Цена
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Россия 15 копеек 1788 СПБ на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1788 СПБ на аукционе Имперская монета - June 20, 2017
Россия 15 копеек 1788 СПБ на аукционе Имперская монета - June 20, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 20 июня 2017
Сохранность XF45
Цена
Россия 15 копеек 1788 СПБ на аукционе Имперская монета - March 21, 2017
Россия 15 копеек 1788 СПБ на аукционе Имперская монета - March 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 марта 2017
Сохранность XF45
Цена
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Россия 15 копеек 1788 СПБ на аукционе Империя - December 3, 2016
Продавец Империя
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1788 СПБ на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия 15 копеек 1788 СПБ на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность AU53
Цена
Россия 15 копеек 1788 СПБ на аукционе Империя - April 17, 2015
Продавец Империя
Дата 17 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1788 СПБ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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