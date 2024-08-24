Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1788 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 20 копеек 1788 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 20 копеек 1788 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,77 гр
  • Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,376,125

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1788
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1788 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 254 проданному на аукционе Александр за 1400 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Heritage (1)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • MS67 (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (3)
  • SINCONA (4)
  • Александр (4)
  • Знак (1)
  • Имперская монета (4)
  • Монеты и Медали (1)
  • НИКО (2)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
  • Русское Наследие (1)
Россия 20 копеек 1788 СПБ на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 20 копеек 1788 СПБ на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1788 СПБ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
448 $
Цена в валюте аукциона 400 CHF
Россия 20 копеек 1788 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 20 копеек 1788 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
1279 $
Цена в валюте аукциона 125000 RUB
Россия 20 копеек 1788 СПБ на аукционе Русское Наследие - May 22, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1788 СПБ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1788 СПБ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 20 копеек 1788 СПБ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1788 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 20 копеек 1788 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1788 СПБ на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1788 СПБ на аукционе AURORA - October 21, 2020
Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1788 СПБ на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия 20 копеек 1788 СПБ на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1788 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия 20 копеек 1788 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1788 СПБ на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1788 СПБ на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1788 СПБ на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS61
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1788 СПБ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 20 копеек 1788 СПБ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1788 СПБ на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1788 СПБ на аукционе MS67 - September 11, 2019
Продавец MS67
Дата 11 сентября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1788 СПБ на аукционе Имперская монета - February 26, 2019
Россия 20 копеек 1788 СПБ на аукционе Имперская монета - February 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 февраля 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия 20 копеек 1788 СПБ на аукционе Александр - December 5, 2018
Россия 20 копеек 1788 СПБ на аукционе Александр - December 5, 2018
Продавец Александр
Дата 5 декабря 2018
Сохранность XF45
Цена
Россия 20 копеек 1788 СПБ на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1788 СПБ на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Россия 20 копеек 1788 СПБ на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность AU55
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1788 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 20 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск