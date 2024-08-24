Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1788 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,77 гр
- Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
- Диаметр 24 - 26 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,376,125
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 20 копеек
- Год 1788
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1788 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 254 проданному на аукционе Александр за 1400 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
1279 $
Цена в валюте аукциона 125000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность AU53
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 11 сентября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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