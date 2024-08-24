20 копеек 1788 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1788 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 254 проданному на аукционе Александр за 1400 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.

Сохранность UNC (6) AU (7) XF (9) VF (4) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS63 (2) MS62 (1) MS61 (2) MS60 (1) AU55 (3) AU53 (1) XF45 (2) XF40 (2) Сервис ННР (3) NGC (2)

Продавец Все фирмы

AURORA (2)

Heritage (1)

Katz (1)

Künker (1)

MS67 (1)

Numisbalt (1)

Rare Coins (3)

SINCONA (4)

Александр (4)

Знак (1)

Имперская монета (4)

Монеты и Медали (1)

НИКО (2)

Русский Нумизматический Дом (2)

Русское Наследие (1)