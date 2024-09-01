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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1788 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1788 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1788 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1788
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1788 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 313 проданному на аукционе SINCONA AG за 6000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (1)
  • Русское Наследие (8)
Россия 5 копеек 1788 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 5 копеек 1788 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
745 $
Цена в валюте аукциона 67500 RUB
Россия 5 копеек 1788 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
740 $
Цена в валюте аукциона 72500 RUB
Россия 5 копеек 1788 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 5 копеек 1788 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1788 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1788 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1788 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1788 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1788 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1788 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1788 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность AU58
Цена
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Россия 5 копеек 1788 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия 5 копеек 1788 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS66 BN PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1788 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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