Полушка 1788 года КМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1788 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 459 проданному на аукционе SINCONA AG за 850 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность UNC (2) AU (11) XF (11) VF (9) F (4) VG (2) Сохранность (слабы) MS61 (2) XF45 (6) VF35 (1) VF30 (1) F15 (1) F12 (1) VG8 (1) DETAILS (2) BN (6) Сервис RNGA (4) NGC (1)

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