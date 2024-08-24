Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1788 года КМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1788
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1788 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 459 проданному на аукционе SINCONA AG за 850 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
248 $
Цена в валюте аукциона 23000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность VG
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность XF45 BN
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность VG8 BN
Цена
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Где продать?
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