5 рублей 1788 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1788 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22756 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2990 USD. Торги состоялись 3 января 2010.

Сохранность AU (1) Сохранность (слабы) AU58 (1) Сервис NGC (1)