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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1788 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 рублей 1788 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 рублей 1788 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1788
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1788 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22756 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2990 USD. Торги состоялись 3 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1788 СПБ на аукционе Heritage - January 4, 2010
Россия 5 рублей 1788 СПБ на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

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