Денга 1788 года КМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1788 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23 проданному на аукционе MS67 за 65000 RUB. Торги состоялись 26 октября 2022.

Сохранность UNC (10) AU (12) XF (35) VF (22) Нет оценки (8) Сохранность (слабы) MS62 (5) MS61 (2) MS60 (1) AU58 (1) AU53 (3) AU50 (2) XF45 (7) XF40 (4) VF35 (9) BN (8) Сервис RNGA (2) NGC (5) ННР (1)

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