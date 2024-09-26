Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1788 года КМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1788
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (87) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1788 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23 проданному на аукционе MS67 за 65000 RUB. Торги состоялись 26 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 26 октября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где продать?
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