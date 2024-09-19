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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1788 года ММ. Гурт надпись (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Гурт надпись

Аверс монеты - 2 копейки 1788 года ММ Гурт надпись - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1788 года ММ Гурт надпись - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1788
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1788 года со знаком ММ. Гурт надпись. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2532 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 9 марта 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Baldwin's (1)
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  • Künker (3)
  • MUNZE (3)
  • Niemczyk (1)
  • Rare Coins (14)
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  • Александр (1)
  • Имперская монета (6)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 4000 RUB
Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF35
Цена
Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность VF35
Цена
Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность F
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Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия 2 копейки 1788 ММ на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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