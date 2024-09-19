Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1788 года ММ. Гурт надпись (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Гурт надпись
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1788
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1788 года со знаком ММ. Гурт надпись. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2532 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 9 марта 2009.
Сохранность
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?
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