2 копейки 1788 года ММ. Гурт надпись (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1788 года со знаком ММ. Гурт надпись. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2532 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 9 марта 2009.

Сохранность AU (6) XF (7) VF (24) F (1) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU53 (3) XF45 (1) VF35 (2) VF30 (2) VF20 (1)

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