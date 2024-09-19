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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1788 года. Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - Денга 1788 года Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1788 года Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Universum Coins GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1788
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1788 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 239 проданному на аукционе Александр за 2000 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Coins.ee (2)
  • CoinsNB (1)
  • Katz (4)
  • Matos, Esteves & Pacheco (2)
  • Rare Coins (16)
  • RedSquare (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • WAG (1)
  • Александр (1)
  • Империя (3)
  • Имперская монета (4)
Россия Денга 1788 на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1788 на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1788 на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1788 на аукционе Matos, Esteves & Pacheco - May 26, 2023
Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 26 мая 2023
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Россия Денга 1788 на аукционе Matos, Esteves & Pacheco - March 10, 2023
Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1788 на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Россия Денга 1788 на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1788 на аукционе CoinsNB - November 26, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 26 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Россия Денга 1788 на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1788 на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1788 на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1788 на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1788 на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1788 на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия Денга 1788 на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1788 на аукционе AURORA - December 16, 2020
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1788 на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1788 на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия Денга 1788 на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность F
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Россия Денга 1788 на аукционе RedSquare - August 16, 2020
Продавец RedSquare
Дата 16 августа 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1788 на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия Денга 1788 на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия Денга 1788 на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1788 на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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