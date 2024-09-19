Денга 1788 года. Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1788 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 239 проданному на аукционе Александр за 2000 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.

Сохранность AU (2) XF (6) VF (26) F (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU50 (1) VF35 (4)

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