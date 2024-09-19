Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1788 года. Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Без знака монетного двора
Фотография: Universum Coins GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1788
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1788 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 239 проданному на аукционе Александр за 2000 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Coins.ee (2)
- CoinsNB (1)
- Katz (4)
- Matos, Esteves & Pacheco (2)
- Rare Coins (16)
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- Имперская монета (4)
Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 26 мая 2023
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Продавец CoinsNB
Дата 26 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF35
Цена
******
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Где продать?
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