Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1788 года СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1788
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (144)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1788 года "Санкт-Петербургский монетный двор" со знаком СПМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1189 проданному на аукционе The New York Sale за 1500 USD. Торги состоялись 6 января 2011.
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Дата 25 февраля 2024
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Сохранность VF
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