Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1788 года СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1788 года СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1788 года СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1788
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (144)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1788 года "Санкт-Петербургский монетный двор" со знаком СПМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1189 проданному на аукционе The New York Sale за 1500 USD. Торги состоялись 6 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (2)
  • Artemide Aste (1)
  • AURORA (20)
  • CNG (1)
  • Coins.ee (7)
  • COINSNET (1)
  • Katz (10)
  • Künker (3)
  • New York Sale (3)
  • Niemczyk (4)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (31)
  • Rauch (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (2)
  • Westfälische (1)
  • Александр (18)
  • Знак (3)
  • Империя (9)
  • Имперская монета (12)
  • Монеты и Медали (4)
  • Русское Наследие (9)
Россия 5 копеек 1788 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1788 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Россия 5 копеек 1788 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 11500 RUB
Россия 5 копеек 1788 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1788 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 5 копеек 1788 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1788 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1788 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1788 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1788 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1788 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия 5 копеек 1788 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 5 копеек 1788 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1788 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Россия 5 копеек 1788 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1788 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 5 копеек 1788 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1788 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1788 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1788 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1788 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 5 копеек 1788 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность VG
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1788 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Россия 5 копеек 1788 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1788 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Россия 5 копеек 1788 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1788 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 5 копеек 1788 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1788 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 5 копеек 1788 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1788 "Санкт-Петербургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1788 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск