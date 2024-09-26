5 копеек 1788 года СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1788 года "Санкт-Петербургский монетный двор" со знаком СПМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1189 проданному на аукционе The New York Sale за 1500 USD. Торги состоялись 6 января 2011.

Сохранность UNC (2) AU (21) XF (49) VF (54) F (6) VG (3) Нет оценки (9) Сохранность (слабы) MS60 (1) AU55 (1) AU53 (1) AU50 (3) XF45 (4) XF40 (8) VF35 (6) VF30 (2) VF25 (5) VF20 (1) F15 (1) F12 (1) DETAILS (2) BN (4) Сервис ННР (1) RNGA (2) NGC (2)

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