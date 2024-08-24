Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1788 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 5,97 гр
- Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,706,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полуполтинник
- Год 1788
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1788 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 118 проданному на аукционе Русское Наследие за 200000 RUB. Торги состоялись 15 июля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VG
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VG8
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность F
Цена
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