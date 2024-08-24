Полуполтинник 1788 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1788 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 118 проданному на аукционе Русское Наследие за 200000 RUB. Торги состоялись 15 июля 2023.

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