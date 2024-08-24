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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1788 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полуполтинник 1788 года СПБ ЯА - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полуполтинник 1788 года СПБ ЯА - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 5,97 гр
  • Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,706,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1788
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1788 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 118 проданному на аукционе Русское Наследие за 200000 RUB. Торги состоялись 15 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1788 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Россия Полуполтинник 1788 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR
Россия Полуполтинник 1788 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1788 СПБ ЯА на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Полуполтинник 1788 СПБ ЯА на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Россия Полуполтинник 1788 СПБ ЯА на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полуполтинник 1788 СПБ ЯА на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия Полуполтинник 1788 СПБ ЯА на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1788 СПБ ЯА на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия Полуполтинник 1788 СПБ ЯА на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия Полуполтинник 1788 СПБ ЯА на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия Полуполтинник 1788 СПБ ЯА на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VG
Цена
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Россия Полуполтинник 1788 СПБ ЯА на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полуполтинник 1788 СПБ ЯА на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1788 СПБ ЯА на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия Полуполтинник 1788 СПБ ЯА на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VG8
Цена
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Россия Полуполтинник 1788 СПБ ЯА на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF45 NGC
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Россия Полуполтинник 1788 СПБ ЯА на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия Полуполтинник 1788 СПБ ЯА на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность G6
Цена
Россия Полуполтинник 1788 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1788 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1788 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1788 СПБ ЯА на аукционе Русское Наследие - October 30, 2021
Россия Полуполтинник 1788 СПБ ЯА на аукционе Русское Наследие - October 30, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Россия Полуполтинник 1788 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1788 СПБ ЯА на аукционе Русское Наследие - April 25, 2021
Россия Полуполтинник 1788 СПБ ЯА на аукционе Русское Наследие - April 25, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Россия Полуполтинник 1788 СПБ ЯА на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Россия Полуполтинник 1788 СПБ ЯА на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность F
Цена
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Россия Полуполтинник 1788 СПБ ЯА на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Россия Полуполтинник 1788 СПБ ЯА на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS62 RNGA
Цена

Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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