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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1788 года. Без знака монетного двора. Гурт шнуровидный (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Без знака монетного двора. Гурт шнуровидный

Аверс монеты - 1 копейка 1788 года Без знака монетного двора Гурт шнуровидный - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1788 года Без знака монетного двора Гурт шнуровидный - цена монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1788
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1788 года. Без знака монетного двора. Гурт шнуровидный. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе

Сохранность
  • Все фирмы
  • Русское Наследие (1)
Россия 1 копейка 1788 на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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