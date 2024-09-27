Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1788 года. Без знака монетного двора. Гурт шнуровидный (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Без знака монетного двора. Гурт шнуровидный
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1788 года. Без знака монетного двора. Гурт шнуровидный. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе
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