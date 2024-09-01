5 копеек 1788 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Малый орел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1788 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Малый орел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 430 проданному на аукционе BAC Numismatics за 1400 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2018.

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