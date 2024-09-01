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5 копеек 1788 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Малый орел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Малый орел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 - 43 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 49,140,840
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1788
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (122) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1788 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Малый орел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 430 проданному на аукционе BAC Numismatics за 1400 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
580 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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