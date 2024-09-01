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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1788 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Малый орел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Малый орел

Аверс монеты - 5 копеек 1788 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Малый орел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1788 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Малый орел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 - 43 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 49,140,840

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1788
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (122) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1788 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Малый орел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 430 проданному на аукционе BAC Numismatics за 1400 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1788 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
580 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Россия 5 копеек 1788 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Россия 5 копеек 1788 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1788 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1788 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1788 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1788 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1788 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1788 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Россия 5 копеек 1788 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1788 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Империя - February 15, 2024
Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1788 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1788 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 5 копеек 1788 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1788 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 5 копеек 1788 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1788 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе RedSquare - November 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1788 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 5 копеек 1788 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1788 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 5 копеек 1788 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1788 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 25, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1788 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1788 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Россия 5 копеек 1788 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1788 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 5 копеек 1788 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1788 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Россия 5 копеек 1788 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1788 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - January 22, 2023
Россия 5 копеек 1788 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - January 22, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1788 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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